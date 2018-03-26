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Esiner hedefe attı

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Salih Özgünan Açık Anı Darts Turnuvası’nda İbrahim Esiner şampiyon oldu

Esiner hedefe attı
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Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Salih Özgünan Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. 

GDB Lokali’nde gerçekleştirilen ve 34 sporcunun katılımı ile yapılan turnuvada birinciliği İbrahim Esiner kazandı. Esiner, finalde karşılaştığı Tarık Kurdaş’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Hasan Bozbeyli ve Mehmet Özçalıcıoğlu arasında yapılan üçüncülük mücadelesini 3-2 kazanan Hasan Bozbeyli turnuvanın üçüncüsü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Doğay Özgünan, Mehmet Özgünan, GDB Başkanı Abuzer Ekbiç, yönetici Servet Gezer, Osman Bican, Ramadan Gilanlıoğulları tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı

Hasan Bozbeyli-Mehmet Özçalıcıoğlu: 3-2

Final maçı

İbrahim Esiner-Tarık Kurdaş: 3-2

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Emir Kasapoğlu (112 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Alkan Caner (15 darts)

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