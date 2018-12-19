Düzkaya fark attı

Darts Birinci Ligi’nde Taşkınköy, Marmara, Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği ve Düzkaya rakiplerini mağlup etti. Düzkaya haftanın en farklı galibiyetini aldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne yedinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin yedinci haftasında Taşkınköy, Marmara, Lefkoşa Spor Birliği, Lefkoşa Darts Birliği ve Düzkaya rakiplerini mağlup etti. Haftanın en farklı galibiyetini, Gazimağusa Darts Birliği’ni 15-1 mağlup eden Düzkaya elde etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 7’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Taşkınköy-Mağusa Kültür Derneği: 12-4

Marmara-Düzova: 12-4

Diamond Child-Lefkoşa Spor Birliği: 2-14

Lefkoşa Darts Birliği-Mesarya Darts Birliği: 13-3

Düzkaya-Gazimağusa Darts Birliği: 15-1

Göçmenköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 6 6 0 0 76 20 18 56

2.Lefkoşa Darts Birliği 7 6 0 1 82 30 18 52

3.Düzkaya. 6 5 1 0 80 16 16 64

4.Marmara 7 4 1 2 72 40 13 32

5.Taşkınköy 6 4 0 2 49 47 12 2

6.Gazimağusa Darts Birliği 7 3 0 4 49 63 9 -14

7.Göçmenköy 6 2 1 3 36 60 7 -24

8.Diamond Child 7 2 1 4 41 71 7 -30

9.Düzova 6 1 0 5 32 64 3 -32

10.Mesarya Darts Birliği 6 0 0 6 27 69 0 -42

11.Mağusa Kültür Derneği 6 0 0 6 16 80 0 -64