Dünya dartsı KKTC’ye taşınacak

British Darts Organization (BDO) tarafından düzenlenen Darts World Championship KKTC’de yapılacak. Northern Cyprus Open A ve B kategorisi ile Northern Cyprus Masters Şampiyonası Ekim ayında Kaya Artemis’te yapılacak

Bir ilki gerçekleştirerek Northern Cyprus Open A kategorisi, B kategorisi ve Northern Cyprus Masters Şampiyonası’nın ülkemizde yapılması için büyük adım atan KKDF hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

15-22 Ekim 2019’da ülkemizde ilk kez yapılacak ve Kuzey Kıbrıs adı altında gerçekleştirilecek. Northern Cyprus Open A kategorisi, B kategorisi ve Northern Cyprus Masters’in yeri belli oldu. Birçok ülkeden sporcunun ve dünya sıralamalarında üst sıralarda bulunan sporcuların katılacağı şampiyona Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirilecek.

Darts World Championship müsabakalarını 1978 başlatan ve dartsın popüler olmasına büyük katkı koyan BDO’nun düzenleyeceği Northern Cyprus Open A kategorisi, B kategorisi ve Northern Cyprus Masters’e ilginin büyük olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

BDO: Politika bizi ilgilendirmez

İngiltere’de 1973 yılında kurulan British Darts Organization (BDO) Başkanı Des Jacklin, Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak şampiyonalarla ilgili ülkedeki siyasi durumu değerlendirdi ve “Politik durum, Kuzey Kıbrıs için bizi hiç ilgilendirmez. Çeşitli kurumlar tarafından BDO puanının alınması için müthiş destek verildi ve bunda başarı olundu” dedi.

Dünya çapında 150 turnuva

BDO dünya çapında 150 adet turnuva düzenliyor. Bu turnuvalar verdikleri puan ve para ödüllerine göre kategorilere ayrılıyor. Bu kategoriler A+, A, B, C ve D kategorileridir. Oyuncular turnuvalarda elde ettikleri sıralama sonucunda kategorinin yüksekliğine göre daha çok puan ve para ödülü alırlar. Aldıkları bu puanlar neticesinde oluşan yılsonu puanlarıyla her yıl Ocak ayında düzenlenen Lakeside’daki Dünya Dart Şampiyonası’na katılma hakkı elde eder veya edemezler.

Her oyuncu Dünya’daki bu en büyük turnuvaya katılma hakkı elde edebilmek için dünyadaki BDO puanı veren turnuvalara imkânları çerçevesinde mümkün olduğunca çokça katılmaya çalışır. Turnuva seçimi yaparken de turnuva kategorisini göz önünde bulundurur.

Puanlar KKDF verildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu yaptığı çalışmaların meyvelerini aldı. KKDF, BDO puan başvurusunu yaparak ülkemizde şampiyona yapılmasının onayı aldı ve BDO’ya sorumluluklar eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği sürece bu puanlar KKTC’de kalacağı vurgusu yapıldı.

KKDF, 2 adet BDO puanı veren turnuva için başvuruda bulundu. Bunlar çok prestijli A ve B kategorisi puanlarıdır. Dünyadaki turnuvaları yüzde 80’i C ve D kategorisi puanlarından oluşmaktadır.

Northern Cyprus Open A kategorisinden, Northern Cyprus Masters da B kategorisinden puan verecektir. Aynı anda 2 adet turnuvanın hem de yüksek kategoriden puan vermesi daha çok oyuncuyu Kuzey Kıbrıs’a çekecektir.

Davutoğlu: “Anatoilans Group’un katkısı büyük”

Dartsın Türkiye’deki organizatör Anatolians Group’un sahipleri Tolga Bora ve Ali Bağcı’nın bu şampiyonaların ülkemizde gerçekleşmesi için önemli katkıları olduğunu söyleyen KKDF Başkanı Gürtap Davutoğlu, “2018 yılına kadar Turkish Open turnuvalarını düzenleyen Anatolans Group’tan (AG) organizasyonu tüm detayları ile üstlenmektedir. Normalde BDO puanı başvurusunu yaptıktan sonra en az 2 yıl boyunca bir deneme süresi olması gerekirken, AG’nin BDO nezdindeki güvenilirliği ve kendini ispatlamışlığı sayesinde KKDF’nin başvurusu ile birlikte puanlar anında verilmiştir” dedi. BDO’ya sorumluluklar eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği sürece bu puanlar KKTC’de kalacağını hatırlatan Davutoğlu, bundan sonraki süreçte Başbakanlık, Spor Dairesi, bizler ve Anatoilan Group’a önemli sorumluluk düştüğünü vurguladı.