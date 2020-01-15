Deplasman takımlarının haftası

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre “A” grubunda oynanan maçlarla başlarken, deplasman takımları devreye galibiyetle girdiler. Karaoğlanoğlu, Göçmenköy ve GazimağusaDarts Birliği ikinci devreye galibiyetle başladılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre A grubunda oynanan üç karşılaşma ile başladı.

Bu sezon 13 takımın yer aldığı, “A” ve “B” grubu olmak üzere iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda oynanan sekizinci hafta maçlarında deplasman takımları galip geldi. Karaoğlanoğlu, Göçmenköy ve GazimağusaDarts Birliği ikinci devreye galibiyetle başlayan takımlar oldular.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin sekizinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Değirmenlik-Karaoğlanoğlu: 6-10

MesaryaDarts Birliği-Göçmenköy: 6-10

Taşkınköy-GazimağusaDarts Birliği: 2-14

Cihangir (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gazimağusa Darts Birliği 7 6 0 1 82 30 18 52

2.Cihangir 6 6 0 0 65 31 18 34

3.Göçmenköy 7 5 0 2 66 46 15 20

4.Karaoğlanoğlu 7 2 2 3 50 62 8 -12

5.Taşkınköy 7 2 1 4 50 62 7 -12

6.Değirmenlik 7 1 1 5 39 73 4 -34

7.Mesarya Darts Birliği 7 0 0 7 32 80 0 -48