Deplasman takımlarının haftası

Darts Süper Ligi’nde altıncı hafta geride kalırken, Minareliköy, Lefkoşa Spor Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı deplasman galibiyetleri ile kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan altıncı hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin altıncı haftasını Minareliköy, Lefkoşa Spor Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattı. Ligin yenilgisiz lideri Minareliköy, LEGEND deplasmanından 12-4 mağlup ederek puanını 18’e yükseltti. Lefkoşa Darts Birliği’nin bay geçtiği haftada Lefkoşa Spor Birliği, Beyarmudu Belediyesi’ni, Gönyeli Avcılık Atıcılık Vadili Darts Derneği’ni deplasmanda mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin altıncı hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND-Minareliköy: 4-12

Beyarmudu Belediyesi-Lefkoşa Spor Birliği: 4-12

Vadili Darts Derneği-Gönyeli Av.At.K.7-9

Lefkoşa Darts Birliği (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy 6 6 0 0 69 27 18 42

2.Lefkoşa Darts Birliği 5 3 1 1 49 31 10 18

3.LEGEND 5 2 1 2 40 40 7 0

4.Gönyeli Av.At.K. 5 2 1 2 40 40 7 0

5.Lefkoşa Spor Birliği 5 2 0 3 41 39 6 2

6.Beyarmudu Belediyesi 5 1 1 3 31 49 4 -18

7.Vadili Darts Derneği 5 0 0 5 18 62 0 -44