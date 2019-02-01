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Demokrasi şampiyonu Gingi

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Demokrasi Şehitleri, darts turnuvası ile anılırken, turnuvanın şampiyonu Cemal Gingi, ikincisi ise Salım Özeren oldu

Demokrasi şampiyonu Gingi
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Lefkoşa Darts Birliği’nin Barış Manço Parkında organize ettiği Demokrasi Şehitleri 3. Geleneksel Darts Turnuvası 30 dartsçının katılımı ile yapıldı. 

Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Cemal Gingi, 2. Salım Özeren, 3. Hüseyin Moda, 4. Erkan Coşkuner oldu. Gecede ödül almaya hak kazanan kişilere ödüllerini dernek yönetim kurulu yöneticiler taktim etti. Buna göre 3.’ye ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği yöneticisi Ertan İnce verirken, 2.’ye ödülünü yine dernek yönetim kurulu başkanı Burhan Eraslan ve turnuvada şampiyon olan Cemal Gingi’ye ödülünü eski sendikacılardan Kamil Ahmet verdi. Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren: Erkan Coşkuner

En az okta bitiren: Cemal Gingi

En yüksek sayı atan: Cemal Gingi

En iyi hakem: Murat Çınaroğlu

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