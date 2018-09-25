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Davutoğlu yönetimine, oy birliği ile onay

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Gürtap Davutoğlu’nun başkanlığını yaptığı Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu olağan genel kurulunda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylandı

Davutoğlu yönetimine, oy birliği ile onay
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) 8’inci olağan genel kurulu Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan federasyon lokalinde önceki gün yapıldı. Gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylandı.

Divan başkanlığını Mustafa Behlül, sekreterliklerini Osman Erkut ve Turgut Çalıcı’nın yaptığı genel kurul toplantısında faaliyet raporunu Gürtap Davutoğlu, mali raporu Emir Kasapoğlu okudu. Her iki rapor oy birliği ile aklandı. Mali raporda federasyonun yıllık bütçesinin 130 bin 309 TL olduğu açıklandı.

Başkan Gürtap Davutoğlu, genel kurula katılan kulüp temsilcilerine teşekkür ederek, yeni sezonla ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra toplantı dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi.   

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