Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, Dünya Darts Federasyonu’nun yıllık programında yer alan North Cyprus Open’ı değerlendirirken, amatör ruhla profesyonel iş yaparak, başardıklarını açıkladı

Darts adına, ülkede bugüne kadar yapılmış en büyük organizasyonunu gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nda mutluluk ve gurur hakim. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun ev sahipliğini yaptığı Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası’nı değerlendiren başkan Gürtap Davutoğlu, “Amatör ruhla, profesyonel iş yaptık ve başardık” dedi.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, Dünya Dart Federasyonu’nun kurucusu olan British Darts Organisation (BDO) ile Türkiye’deki dostlarımız Anatolian Group Organisation sahipleri Tolga Bora ve Ali Bağcı ile birlikte yapılan görüşmeler sonrasında ülkemizde en büyük darts organizasyonunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaya Artemis’te 15-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen North Cyprus Open’a ülkemizin yanı sıra Rusya, Hollanda, İngiltere, İran, Belçika, Galler, İskoçya, Macaristan, Türkiye, Faroe Adaları, Almanya, İspanya ve Fransa’nın katıldığını söyleyen Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu şöyle devam etti:

“250 oda rezerve edilen tüm odalar doldu. Otelden aldığımız bilgi; gelen her sporcu ailesi ile birlikte toplamda 550 kişinin konaklama yaptığıdır. Buda bize North Cyprus Open’da özelde darts sporuna genelde ise ülke turizmine büyük katkı yaptığımızı gösterdi. Burada başta yönetim kurulu arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim. B

ize katkı koyan Anatolian Group Organization’a, Spor Dairesi’ne Turizm Bakanlığına ve Başbakanlığımıza teşekkürlerimi borç bilirim.”

İngiltere Darts Organizasyonu Başkanı Des Jacklin ile turnuva boyunca yaptığımız görüşmelerde organizasyonun mükemmel olduğunu bizlere söyledi” diyen Gürtap Davutoğlu,” Konuştuğumuz her sporcu, uzun yıllardan sonra böylesine güzel bir organizasyona katıldıklarını ilettiler” dedi.

North Cyprus Open’ın düzenlenmesinde çok çalıştıklarını söyleyen Gürtap Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü.

“North Cyprus Open 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da BDO yıllık programında yer alıyor. Ancak biz 2019’un düzenlenmesinde yaşadığımız sıkıntıları, 2020 yılında yaşamamak adına devletin hazırlıklarını şimdiden yapmasını istiyoruz. Çünkü 2020 yılında hem ülke sayısının hem sporcu sayısının artacağından eminiz.”

“North Cyprus Open’ın yapılmasını Rum Kesimi engellemeye çalıştı” hatırlatmasını yapan Gürtap Davutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şampiyonayı engelleyemediler. BDO üzerinde çok baskılara rağmen North Cyprus’un yapılmasının engellenemedi. İkinci engelleme girişimi ise canlı yayında oldu. North Cyprus Open finalleri internetten canlı yayımlandı. Karışık çiftler, çift kadınlar, çift erkekler, kadınlar A ve B, erkekler A ve B kategorilerinde yapılan final müsabakalarını internetten 29 bin 255 kişi izledi. İnternet yayınına engellemeye çalıştılar, ancak başaramadılar.”