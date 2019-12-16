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DAÜ dartsta çifte şampiyon

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Üniversiteler Arası Darts Müsabakalarında erkeklerde ve kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) şampiyon oldu

DAÜ dartsta çifte şampiyon

Necmi USAL

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Darts Müsabakaları, geçtiğimiz gün oynanan maçların ardından tamamlandı.

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Darts Müsabakalarında şampiyonlar da belirlendi. Gönyeli Spor Kulübü ile Yenicami Ağdelen Kulübü’nde gerçekleştirilen ve oldukça zevkli karşılaşmaların oynandığı turnuvada hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) şampiyon oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni her iki kategoride de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takip ederken, erkeklerde üçüncü sırayı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bayanlarda ise üçüncü sırayı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) aldı.

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