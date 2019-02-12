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Darts’ta zirvenin hakimi Minareliköy

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Darts Süper Liginin dokuzuncu haftasında Minareliköy, Gönyeli Avcılık’ı mağlup ederek hem rakibinden rövanşı aldı, hem de rakibinin yenilgisizliğine son verdi

Darts’ta zirvenin hakimi Minareliköy
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne geçtiğimiz akşam oynanan maçlarla devam edildi. 

Yedi takımın mücadele verdiği ligin dokuzuncu haftasının en önemli maçında şampiyonluğun iki güçlü adayı Gönyeli Avcılık Atıcılık ile Minareliköy karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçı konuk ekip Minareliköy kazanarak, hem rakibinden rövanşı aldı, hem de rakibinin yenilgisizliğine son verdi. Minareliköy rakibini 9-7 yenerek 24 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Haftayı Cihangir ve LEGEND de galip kapatan takımlar oldular.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin dokuzuncu haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Vadili Darts Derneği-Cihangir: 7-9

Gönyeli Av.At.-Minareliköy: 7-9

Güzelyurt Darts B.-LEGEND: 5-11

Beyarmudu Belediyesi (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU   

TAKIMLAR                          O      G      B       M      A       Y       P       AV

1.Minareliköy                        9       8       0       1       100   44     24     56

2.Gönyeli Av.At.          8       6       1       1       81     47     19     34

3.LEGEND                    9       5       0       4       76     68     15     8

4.Güzelyurt Darts Birliği        9       5       0       4       77     67     15     10

5.Beyarmudu Belediyesi         8       2       2       4       51     77     8       -26

6.Vadili Darts Derneği  9       1       1       7       45     99     4       -54

7.Cihangir                   8       1       0       7       50     78     3       -28

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