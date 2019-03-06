Dartsta zirve kayıpsız

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, ligde Marmara, Lefkoşa Spor Birliği, Taşkınköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Düzkaya haftayı 3 puanla kapattılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligine oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Marmara, Lefkoşa Spor Birliği, Taşkınköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Düzkaya haftayı 3 puanla kapattılar. Lider Lefkoşa Spor Birliği, Diamond Child karşısında zorlanmadı ve maçı 14-2 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Liderin en yakın takipçisi konumundaki Lefkoşa Darts Birliği, Mesarya Darts Birliğini deplasmanda 15-1 yenerek takibini sürdürdü.

Efes Pilsen Darts Birinci Liginde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzova-Marmara: 6-10

Lefkoşa Spor Birliği-Diamond Child:: 14-2

Mağusa Kültür Derneği-Taşkınköy: 5-11

Mesarya Darts Birliği-Lefkoşa Darts Birliği: 1-15

Gazimağusa Darts Birliği-Düzkaya: 3-13

Göçmenköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Spor Birliği 16 16 0 0 202 54 48 148

2.Lefkoşa Darts Birliği 17 14 0 3 190 82 42 108

3.Marmara 17 13 1 3 199 73 40 126

4.Düzkaya 16 12 1 3 192 64 37 128

5.Gazimağusa Darts Birliği 17 8 0 9 121 151 24 -30

6.Taşkınköy 16 7 1 8 111 145 22 -34

7.Diamond Child 17 5 1 11 97 175 16 -78

8.Düzova Gençlik 16 4 1 11 109 147 13 -38

9.Göçmenköy 16 4 1 11 85 171 13 -86

10.Mesarya Darts Birliği 16 4 0 12 85 171 12 -86

11.Mağusa Kültür Derneği 16 0 0 16 49 207 0 -158