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Dartsta zirve kayıpsız

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, ligde Marmara, Lefkoşa Spor Birliği, Taşkınköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Düzkaya haftayı 3 puanla kapattılar

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Dartsta zirve kayıpsız
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligine oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Marmara, Lefkoşa Spor Birliği, Taşkınköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Düzkaya haftayı 3 puanla kapattılar. Lider Lefkoşa Spor Birliği, Diamond Child karşısında zorlanmadı ve maçı 14-2 kazanarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Liderin en yakın takipçisi konumundaki Lefkoşa Darts Birliği, Mesarya Darts Birliğini deplasmanda 15-1 yenerek takibini sürdürdü. 

Efes Pilsen Darts Birinci Liginde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Düzova-Marmara: 6-10

Lefkoşa Spor Birliği-Diamond Child:: 14-2

Mağusa Kültür Derneği-Taşkınköy: 5-11

Mesarya Darts Birliği-Lefkoşa Darts Birliği: 1-15

Gazimağusa Darts Birliği-Düzkaya: 3-13

Göçmenköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU       

TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             AV

1.Lefkoşa Spor Birliği      16           16           0             0             202         54           48           148

2.Lefkoşa Darts Birliği    17           14           0             3             190         82           42           108

3.Marmara         17           13           1             3             199         73           40           126

4.Düzkaya           16           12           1             3             192         64           37           128

5.Gazimağusa Darts Birliği           17           8             0             9             121         151         24           -30

6.Taşkınköy        16           7             1             8             111         145         22           -34

7.Diamond Child              17           5             1             11           97           175         16           -78

8.Düzova Gençlik            16           4             1             11           109         147         13           -38

9.Göçmenköy   16           4             1             11           85           171         13           -86

10.Mesarya Darts Birliği                16           4             0             12           85           171         12           -86

11.Mağusa Kültür Derneği          16           0             0             16           49           207         0             -158

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