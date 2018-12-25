Dartsta yarış kızışıyor

Efes Pilsen Darts Süper Ligi tam gaz devam ederken, beşinci haftayı Güzelyurt Darts Birliği (GDB), Beyarmudu Belediyesi ve Gönyeli Avcılık Atıcılık 3 puanla kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde beşinci haftayı Güzelyurt Darts Birliği (GDB), Beyarmudu Belediyesi ve Gönyeli Avcılık Atıcılık 3 puanla kapattı. Minareliköy’ün bay geçtiği haftada Güzelyurt Darts Birliği, Vadili deplasmanından 13-3 galip dönerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Gönyeli Avcılık ve Atıcılık, Cihangir’i deplasmanda 11-5 yendi ve yenilgisizliğini sürdürdü.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Vadili Darts Derneği-Güzelyurt Darts B.: 3-13

LEGEND-Beyarmudu Belediyesi: 5-11

Cihangir-Gönyeli Av.At.K.: 5-11

Minareliköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Güzelyurt Darts Birliği 5 4 0 1 50 30 12 20

2.Gönyeli Av.At.K. 4 4 0 0 42 22 12 20

3.Minareliköy 4 3 0 1 43 21 9 22

4.LEGEND 5 2 0 3 38 42 6 -4

5.Beyarmudu Belediyesi 4 1 0 3 22 42 3 -20

6.Vadili Darts Derneği 4 1 0 3 20 44 3 -24

7.Cihangir 4 0 0 4 25 39 0 -14