Dartsta Süper Lig heyecanı başladı

Yedi takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve LEGEND yeni sezona galibiyetle girerlerken ilk haftanın lideri Lefkoşa Darts Birliği oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen 2019-2020 Darts Sezonu resmen başladı. Darts sezonu Efes Pilsen Darts Süper Ligi ile start aldı. Yedi takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde yeni sezona Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve LEGEND galibiyetle girdi. Haftanın önemli maçında geçtiğimiz yılın şampiyonu Minareliköy, konuk ettiği geçtiğimiz sezonun lig ikincisi Gönyeli Avcılık Atıcılık’ı mağlup etti.Lefkoşa Darts Birliği, VadiliDarts Derneği deplasmanından 15-1 galip dönerek haftanın en farklı galibiyetini aldı ve ilk haftanın lideri oldu. Beyarmudu Belediyesi’nin maç yapmadığı haftada LEGEND, deplasmanda Lefkoşa Spor Birliği’ni yendi. Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 1’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Minareliköy-Gönyeli Av.At.K.: 12-4 VadiliDarts D.-Lefkoşa Darts B.: 1-15 Lefkoşa Spor Birliği-LEGEND: 7-9 Beyarmudu Belediyesi (Bay) EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P Av. 1.Lefkoşa Darts Birliği 1 1 0 0 15 1 3 14 2.Minareliköy 1 1 0 0 12 4 3 8 3.LEGEND 1 1 0 0 9 7 3 2 4.Beyarmudu Belediyesi 0 0 0 0 0 0 0 0 5.Lefkoşa Spor Birliği 1 0 0 1 7 9 0 -2 6.Gönyeli Av.At.K. 1 0 0 1 4 12 0 -8 7.Vadili Darts Derneği 1 0 0 1 1 15 0 -14