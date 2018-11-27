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Dartsta Süper Lig heyecanı başladı

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Yedi takımın mücadele verdiği Dartsta Süper Lig’inin ilk haftasını Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği ve LEGEND galip kapattılar

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Dartsta Süper Lig heyecanı başladı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi önceki gün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı

Yedi takımın mücadele verdiği ligin ilk haftasını Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği ve LEGEND galip kapattılar.

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nün bay geçtiği haftada en farklı galibiyeti Vadili Darts Derneği’ni 14-2 mağlup eden Minareliköy elde ederken, liderliğe yerleşti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

LEGEND-Cihangir: 9-7

Beyarmudu Belediyesi-Güzelyurt Darts B.: 3-13

Minareliköy-Vadili Darts Derneği: 14-2

Gönyeli Av.At.K.(bay)

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