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Dartsta süper heyecan sürüyor

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde onuncu haftasında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup ettiler

Dartsta süper heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde onuncu hafta maçları oynandı.Yedi takımın mücadele ettiği ligin onuncu haftasında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup ettiler.

Ligdeki ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta yaşayan lider Minareliköy, onuncu haftada en yakın takipçisi Lefkoşa Darts Birliği’ni 9-7 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.   

Haftanın önemli maçında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, konuk ettiği üçüncü sıradaki Lefkoşa Spor Birliği’ni 9-7 yenmeyi başardı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 10’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.K.-Lefkoşa Spor Birliği: 9-7

Beyarmudu Belediyesi-LEGEND: 12-4

Lefkoşa Darts Birliği-Minareliköy: 7-9

VadiliDarts Derneği (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                         O      G      B       M      A       Y       P       AV

1.Minareliköy               9       8       1       0       97     47     25     50

2.Lefkoşa Darts Birliği  9       6       1       2       96     48     19     48

3.Lefkoşa Spor Birliği   9       4       1       4       77     67     13     10

4.Gönyeli Av.At.K.                8       4       1       3       64     64     13     0

5.Beyarmudu Belediyesi         8       3       1       4       58     70     10     -12

6.LEGEND                   9       2       1       6       57     87     7       -30

7.Vadili Darts Derneği  8       0       0       8       31     97     0       -66

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