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Dartsta süper heyecan sürüyor

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edilirken, ligin beşinci haftasını Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattılar

Dartsta süper heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde beşinci hafta tamamlandı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattılar.

Ligin yenilgisiz lideri Minareliköy, konuk ettiği Vadili, Darts Derneği’ni 14-2 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.Gönyeli Avcılık Atıcılık ligin ilk galibiyetini Beyarmudu Belediyesi karşısında aldı. Liderin en yakın takipçisi Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği’ni 10-6’lık skorla geçerek ikinci sıradaki yerini korudu.  

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Spor Birliği-Lefkoşa Darts Birliği: 6-10

Minareliköy-VadiliDarts Derneği: 14-2

Gönyeli Av.At.K.-Beyarmudu Belediyesi: 12-4

LEGEND (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                O      G      B       M      A       Y       P       AV

1.Minareliköy               5       5       0       0       57     23     15     34

2.Lefkoşa Darts Birliği  5       3       1       1       49     31     10     18

3.LEGEND                   4       2       1       1       36     28     7       8

4.Gönyeli Av.At.K.       4       1       1       2       31     33     4       -2

5.Beyarmudu Belediyesi         4       1       1       2       27     37     4       -10

6.Lefkoşa Spor Birliği   4       1       0       3       29     35     3       -6

7.Vadili Darts Derneği  4       0       0       4       11     53     0       -42

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