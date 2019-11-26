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Dartsta süper heyecan

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Yedi takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 3’de Lefkoşa Spor Birliği ve lider Minareliköy haftayı galibiyetle kapattılar

Dartsta süper heyecan

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 3’üncü hafta maçlarıyla devam edildi. 

Yedi takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 3’de Lefkoşa Spor Birliği ve Minareliköy haftayı galibiyetle kapattılar. LEGEND ile Beyarmudu Belediyesi arasında oynanan maç 8-8 eşitlikle sona erdi. 

İlk iki haftayı kayıpsız geçen Minareliköy ile Lefkoşa Darts Birliği üçüncü haftada karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 9-7 kazanan Minareliköy ligin zirvesine kayıpsız olarak yerleşti. 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 3’üncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Spor Birliği-Gönyeli Av.At.K.: 9-7

LEGEND-Beyarmudu Belediyesi: 8-8

Minareliköy-Lefkoşa Darts Birliği: 9-7

Vadili Darts Derneği (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         Av.     

1.Minareliköy                         3          3          0          0          30        18        9          12       

2.Lefkoşa Darts Birliği          3          2          0          1          31        17        6          14       

3.Beyarmudu Belediyesi        2          1          1          0          20        12        4          8         

4.LEGEND                            3          1          1          1          24        24        4          0         

5.Lefkoşa Spor Birliği            3          1          0          2          23        25        3          -2        

6.Gönyeli Av.At.K.               2          0          0          2          11        21        0          -10      

7.Vadili Darts Derneği           2          0          0          2          5          27        0          -22      

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