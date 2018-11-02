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Dartsta sezon Birinci Lig’de açılacak

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Fikstür çekimleri yapılan Efes Pilsen Darts Süper Ligi, 26 Kasım Pazartesi günü, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi ise 6 Kasım Salı günü başlayacak

Dartsta sezon Birinci Lig’de açılacak
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Dartsta 2018-2019 sezonu 6 Kasım Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen sezonda karşılaşmalar, Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi altında oynanacak.

Yeni sezonda Efes Pilsen Darts Süper Ligi 7, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 11 takımdan oluşuyor. Yeni sezonla ilgili fikstür çekimi önceki gün Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Lokali’nde yapıldı. Yedi takımın yer aldığı Efes Pilsen Darts Süper Ligi, 26 Kasım Pazartesi günü, 11 takımın bulunduğu Efes Pilsen Darts Birinci Ligi, 6 Kasım Salı günü başlayacak.   

İlk hafta maçlarının programı şöyle:

EFES PİLSEN DARTS 1.LİGİ (6 Kasım Salı)

Mağusa Kültür Derneği-Lefkoşa Darts Birliği

Lefkoşa Spor Birliği-Gazimağusa Darts Birliği

Düzova Gençlik-Göçmenköy

Marmara-Düzkaya

Diamond Child -Mesarya Darts Birliği

Taşkınköy (bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ (26 Kasım Pazartesi)

LEGEND-Cihangir

Beyarmudu Belediyesi-Güzelyurt Darts Birliği

Minareliköy S.K.-Vadili Darts Derneği

Gönyeli Avcılık Atıcılık  (Bay)

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