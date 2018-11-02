Dartsta sezon Birinci Lig’de açılacak

Dartsta 2018-2019 sezonu 6 Kasım Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen sezonda karşılaşmalar, Efes Pilsen Darts Süper Ligi ve Efes Pilsen Darts Birinci Ligi altında oynanacak.
Yeni sezonda Efes Pilsen Darts Süper Ligi 7, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 11 takımdan oluşuyor. Yeni sezonla ilgili fikstür çekimi önceki gün Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Lokali’nde yapıldı. Yedi takımın yer aldığı Efes Pilsen Darts Süper Ligi, 26 Kasım Pazartesi günü, 11 takımın bulunduğu Efes Pilsen Darts Birinci Ligi, 6 Kasım Salı günü başlayacak.
İlk hafta maçlarının programı şöyle:
EFES PİLSEN DARTS 1.LİGİ (6 Kasım Salı)
Mağusa Kültür Derneği-Lefkoşa Darts Birliği
Lefkoşa Spor Birliği-Gazimağusa Darts Birliği
Düzova Gençlik-Göçmenköy
Marmara-Düzkaya
Diamond Child -Mesarya Darts Birliği
Taşkınköy (bay)
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ (26 Kasım Pazartesi)
LEGEND-Cihangir
Beyarmudu Belediyesi-Güzelyurt Darts Birliği
Minareliköy S.K.-Vadili Darts Derneği
Gönyeli Avcılık Atıcılık (Bay)