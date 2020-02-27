Dartsta playoff zamanı

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde klasman maçları tamamlanırken, Play-off’a kalan takımlar da belirlendi.“A” grubunda MağusaDarts Birliği ile Cihangir, “B” grubunda ise Coşkuner ve Gönyeli Play-off’a yükseldiler

Kuzey Kıbrıs Darts federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde klasman maçları sona erdi. 13 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda GazimağusaDarts Birliği, “B” grubunda Coşkuner klasman gruplarını ilk sırada tamamladı. “A” grubunda Cihangir, “B” grubunda Gönyeli Darts Birliği klasman maçlarını ikinci sırada tamamlayarak lider takımlarla birlikte Play-off’a yükseldiler. Play-off 29 Şubat’ta Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde Play-off maçları 29 Şubat Cumartesi günü Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda oynanacak. Play-off maçlarında GazimağusaDarts Birliği, Coşkuner, Cihangir ve Gönyeli Darts Birliği mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak. Play-off’ta “A” grubunun birincisi GazimağusaDarts Birliği ile “B” grubunun ikincisi Gönyeli Darts Birliği, “B” grubunun birincisi Coşkuner ile Cihangir karşılaşacak. Galip gelecek takımlar final, mağluplar üçüncülük mücadelesi verecek. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle: Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu Cihangir-MesaryaDarts Birliği: 14-2 GazimağusaDarts Birliği-Değirmenlik: 11-5 Göçmenköy-Taşkınköy: 8-8 Karaoğlanoğlu (Bay) Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu Düzkaya-Coşkuner: 4-12 Diamond Child-Yenicami: 15-1 Gönyeli Darts Birliği-Mağusa Kültür Derneği: 8-8 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.Gazimağusa Darts Birliği 12 10 1 1 139 53 31 86 2.Cihangir 12 9 2 1 125 67 29 58 3.Göçmenköy 12 6 1 5 101 91 19 10 4.Karaoğlanoğlu 12 5 2 5 86 106 17 -20 5.Değirmenlik 12 4 2 6 82 110 14 -28 6.Taşkınköy 12 3 2 7 82 110 11 -28 7.Mesarya Darts Birliği 12 0 0 12 57 135 0 -78 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.Coşkuner 10 8 2 0 105 55 26 50 2.Gönyeli Darts Birliği 10 7 1 2 93 67 22 26 3.Diamond Child 10 6 1 3 92 68 19 24 4.Düzkaya 10 5 0 5 81 79 15 2 5.Yenicami 10 1 1 8 54 106 4 -52 6.Mağusa Kültür Derneği 10 0 1 9 55 105 1 -50