Dartsta önemli başarı

British Darts Organisation’nun Ekim 2019’da düzenleyeceği profesyonel darts açılış turnuvası ülkemizde düzenlenecek. “Northern Cyprus Open” ve “Northern Cyprus Masters” turnuvaları olarak gerçekleştirilecek organizasyon için Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, önemli bir başarının altına imza attıklarını açıkladı

Dünyanın en büyük dart Ö rgütü ve Dünya Dart Federasyonu’nun kurucu üyesi olan British Darts Organisation (BDO)’nun Ekim 2019’da düzenleyeceği profesyonel darts açılış turnuvasının adını alırken, ev sahipliğini üstleniyoruz.

15 Ekim 2019-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenecek olan “Northern Cyprus Open” ve “Northern Cyprus Masters” turnuvaları erkekler ve kadınlarda, hem “A”, hem “B” kategorilerinde gerçekleşecek.

66 üye ülkeden oluşan ve profesyoneller için turnuvalar düzenleyen BDO ile uzun bir süredir yapılan görüşmeler sonucu pozitif bir adım atılarak, ilk kez ülkemizin adını alarak yapılacak bu turnuvalar için 10 yıllık bir anlaşma yapılırken, her yıl ayni ayda (Ekim) devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, önemli bir başarının altına imza attıklarını vurgularken, ilk kez darts adına bir açılım olduğunu ve bundan sonra bu açılımların devam edeceğini söyledi. Kısır bir döngüde canla başla mücadele sergilediklerini hatırlatan Davutoğlu, önümüzdeki günlerde “Northern Cyprus Open” ile ilgili detayların şekilleneceği ve tüm detayları kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.