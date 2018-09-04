Dartsta olağan genel kurul gerçekleştirilecek

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) 8’nci Olağan Genel Kurulu 24 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

KKDF Lokali’nde saat 20.00’de başlayacak olağan genel kurulda, faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasının yanında, 2018-2019 sezonu için dilek temenniler değerlendirilecek.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, üye birliklerin, kulüplerin ve/veya derneklerin genel kurul gündeminde görüşülmesini istedikleri yeni maddeler ve konular varsa yetmiş iki saat öncesi, Darts Federasyonu yönetim kuruluna yazılı olarak verilmesi gerektiği kaydedildi.

Gürtap Davutoğlu başkanlığındaki KKDF Olağan Genel Kurulu’nda gündem şöyle:

1.Açılış

2.Divan Kurulunun Oluşumu

3.Faaliyet ve Mali Raporların Okunup Aklanması

4.Dilek ve Temenniler

5.Kapanış