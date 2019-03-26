Darts’ta oklar çeyrek final için atıldı

Darts Federasyon Kupasına ilk tur maçları ile devam edilirken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupasına ilk tur maçları ile devam edildi.

On sekiz takımın mücadele verdiği kupada ön eleme turu maçlarının ardından dün oynanan ilk tur karşılaşmalarında son sekiz takım belli oldu. Diamond Child, Cihangir, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Lefkoşa Spor Birliği, Vadili Darts Derneği, Düzkaya, Lefkoşa Darts Birliği ve Minareliköy çeyrek finale yükselen takımlar oldular. Çeyrek finalde galip gelecek takımlar final grubuna yükselecek. Son dört takımdan oluşacak final grubu maçları 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

KKDF Federasyon Kupası ilk tur maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Taşkınköy-Diamond Child: 5-9

Cihangir-Beyarmudu Belediyesi: 9-4

Mağusa Kültür Derneği-Gönyeli Av.At.K.: 0-9

Lefkoşa Spor Birliği-Güzelyurt Darts Birliği: 9-7

Vadili Darts Derneği-Mesarya Darts Birliği: 9-5

Düzkaya-Marmara: 10-4

Lefkoşa Darts Birliği-Düzova: 10-2

Minareliköy-Göçmenköy: 9-1