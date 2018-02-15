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Dartsta Meral ile Eray şampiyon

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Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağında kadınlarda Meral Şendilli, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu

Dartsta Meral ile Eray şampiyon
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı yapıldı. 

Beyarmudu Belediyesi’nde gerçekleştirilen dördüncü ayak müsabakalarında kadınlarda Meral Şendilli, genç erkeklerde Eray Tok şampiyon oldu. Genç erkeklerde Eray Tok, finalde Gürhan Göreç’i yenerek mutlu sona ulaşırken, kadınlarda Meral Şendilli, finalde İlayda Kontosoğlu’nu mağlup etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kara ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ve son ayağı 16 Şubat Cuma günü İnönü Gençlik Merkezi’nde yapılacak.

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