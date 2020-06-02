Dartsta kupa mücadelesi başlıyor

2019-2020 sezonuna kaldığı yerden devam edecek olan Darts Federasyonu, Darts Federasyon Kupası son 16 karşılaşmaları ile Ferdi Darts Şampiyonası’nın 10’uncu ayak müsabakaları ile organizasyonlarını başlatacak

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 süreci nedeniyle ara verilen Darts Federasyonu’nun 2019-2020 sezonu kaldığı yerden devam edecek.

Efes Pilsen Süper Lig, Efes Pilsen Birinci Lig, kadınlar ve gençler organizasyonları tamamlanan darts sezonunda Covid-19 nedeniyle yapılamayan Darts Federasyon Kupası son 16 karşılaşmaları ile Ferdi Darts Şampiyonası’nın 10’uncu ayak müsabakaları yapılacak.

Kupa maçları 15-16 Haziran’da

Darts Federasyon Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Federasyon Kupası son 16 karşılaşmalarının 15-16 Haziran tarihlerinde oynatılmasına karar verdi.

18 Mart 2020 tarihinde oynanması gereken Ferdi Darts Şampiyonası 10’uncu ayağının ise 17 Haziran Çarşamba günü yapılmasını karara bağladı.

Kupadaki kurallar

Darts Federasyon Kupası’nda son 4 takım kalana kadar kura sistemine göre, kurada ilk çekilen takımın ev sahibi olmasını karara bağlayan yönetim kurulu, son 4 takım yine kura usulü ile belirlenecek, ancak karşılaşmalar federasyonun belirleyeceği tarafsız sahalarda oynanacak. Kupada üçüncülük ve final maçı yine federasyonun belirleyeceği tarafsız sahalarda yapılacak.

Ödül töreni sürece bağlı

Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, faaliyetler tamamlanmasının ardından sezonun ödül töreninin yeri ve zamanı Covid-19 sürecine bağlı olarak belirleneceğini belirtti.

Davutoğlu, tüm faaliyetler Covid-19 ile ilgili belirlenen kararlar çerçevesinde yapılacağını ve bireysel hijyen kuralları ile gerekli tedbirlerin alınmasının şart olduğunu vurguladı.