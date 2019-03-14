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Dartsta kupa heyecanı yaşanacak

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Darts Federasyon Kupasında Lefkoşa Spor Birliği ile Gazimağusa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık ile LEGEND ön eleme turunda karşılaşacaklar

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Dartsta kupa heyecanı yaşanacak
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası heyecanı ön eleme turu ile başlayacak.

18 takımın mücadele vereceği ön eleme turunun kuraları dün federasyon lokalinde çekildi. Yapılan kura çekimi sonunda Lefkoşa Spor Birliği ile Gazimağusa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık ile LEGEND eşleştiler. Maçlar 18 Mart Pazartesi günü oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlarda galip gelecek olan takımlar bir üst tura yükselecek. 

Davutoğlu başarılar diledi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu yaptığı açıklamada kupada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.

Kupada maçların tek maç eleme usulüne göre oynanacağını belirten Gürtap Davutoğlu, her tur sonunda kura çekimi yapılacağını söyledi. Son dörde kalacak olan takımların final grubunda mücadele etmeye hak kazanacağının altını çizen Davutoğlu, “Yarı final ve final maçları 6 Nisan Cumartesi günü Lefkoşa Marliyn Cafe Bar’da oynanacak. Yarı final maçları, saat 14.30’da kura çekiminin ardından saat 15.00’de başlayacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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