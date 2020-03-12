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Dartsta ilk tur kuraları çekildi

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Darts Federasyon Kupasında ön eleme turu maçlarının ardından son 16’ya kalan takımlar arasında ilk tur kuraları çekildi

Dartsta ilk tur kuraları çekildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda ilk tur kuraları çekildi.

20 takımın mücadele verdiği kupada ön eleme turu maçlarının ardından son 16’ya kalan takımlar ilk tur kurasına katıldı. Kura çekimi Darts Federasyonu Lokali’nde yapıldı. Kupada birinci tur maçları 16-17 Mart tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Darts Federasyon Kupası’nda birinci tur maç programı şöyle:

16 Mart Pazartesi

Mağusa Kültür Derneği-Minareliköy

Göçmenköy-LEGEND

MesaryaDarts Birliği-Taşkınköy

Gönyeli Av.At.K.-Gönyeli Darts Birliği

Cihangir-VadiliDarts Derneği

Karaoğlanoğlu-Diamond Child

17 Mart Salı

Lefkoşa Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi

Gazimağusa Darts Birliği-Lefkoşa Spor Birliği

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