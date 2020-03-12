Dartsta ilk tur kuraları çekildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda ilk tur kuraları çekildi.
20 takımın mücadele verdiği kupada ön eleme turu maçlarının ardından son 16’ya kalan takımlar ilk tur kurasına katıldı. Kura çekimi Darts Federasyonu Lokali’nde yapıldı. Kupada birinci tur maçları 16-17 Mart tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.
Darts Federasyon Kupası’nda birinci tur maç programı şöyle:
16 Mart Pazartesi
Mağusa Kültür Derneği-Minareliköy
Göçmenköy-LEGEND
MesaryaDarts Birliği-Taşkınköy
Gönyeli Av.At.K.-Gönyeli Darts Birliği
Cihangir-VadiliDarts Derneği
Karaoğlanoğlu-Diamond Child
17 Mart Salı
Lefkoşa Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi
Gazimağusa Darts Birliği-Lefkoşa Spor Birliği