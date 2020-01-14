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Dartsta ikinci devre heyecanı başladı

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Yedi takımın mücadele verdiği Darts SüperLiginin ikinci devresine Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Lefkoşa Spor Birliği üç puanla girdi

Dartsta ikinci devre heyecanı başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ikinci hafta devre heyecanı başladı. 

Yedi takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Minareliköy, Lefkoşa Darts Birliği ve Lefkoşa Spor Birliği üç puanla girdi.Ligin yenilgisiz lideri Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık deplasmanından 3 puanla dönerek zirvedeki yerini kordu.Haftanın en farklı galibiyetini VadiliDarts Derneği’ni 15-1 mağlup eden Lefkoşa Darts Birliği elde etti.  

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin sekizinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.K.-Minareliköy: 5-11

Lefkoşa Darts Birliği-VadiliDarts D.: 15-1

LEGEND-Lefkoşa Spor Birliği: 5-11

Beyarmudu Belediyesi (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Minareliköy                         7          7          0          0          80        32        21        48

2.Lefkoşa Darts Birliği          7          5          1          1          75        37        16        38

3.Lefkoşa Spor Birliği            7          4          0          3          62        50        12        12

4.Gönyeli Av.At.K.               7          3          1          3          55        57        10        -2

5.LEGEND                            7          2          1          4          51        61        7          -10

6.Beyarmudu Belediyesi        6          1          1          4          36        60        4          -24

7.Vadili Darts Derneği           7          0          0          7          25        87        0          -62

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