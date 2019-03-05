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Dartsta heyecan artıyor

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi tüm hızıyla devam ederken şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık haftayı kayıpsız geçti. Cihangir ise haftalar sonra puan aldı

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Dartsta heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin son haftalarına yaklaşılırken, heyecan da giderek artıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık haftayı kayıpsız geçtiler. Ligde kalma mücadelesi veren Cihangir, ise haftalar sonra puan almayı başardı. Cihangir ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki mücadele 8-8 beraberlikle sonuçlandı. 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND-Minareliköy: 5-11

Vadili Darts D.-Gönyeli Av.At.K.: 5-11

Cihangir-Beyarmudu Belediyesi: 8-8

GDB-Bay

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                 O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.Minareliköy               11     10     0       1       124   52     30     72

2.Gönyeli Av.At.K.       11     9       1       1       113   63     28     50

3.Güzelyurt Darts Birliği        11     7       0       4       97     79     21     18

4.LEGEND                   12     6       0       6       97     95     18     2

5.Beyarmudu Belediyesi         11     2       3       6       68     108   9       -40

6.Vadili Darts Derneği  11     1       1       9       56     120   4       -64

7.Cihangir                     11     1       1       9       69     107   4       -38

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