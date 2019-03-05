Dartsta heyecan artıyor

Efes Pilsen Darts Süper Ligi tüm hızıyla devam ederken şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık haftayı kayıpsız geçti. Cihangir ise haftalar sonra puan aldı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne geçtiğimiz gün oynanan maçlarla devam edildi. Yedi takımın mücadele verdiği ligin son haftalarına yaklaşılırken, heyecan da giderek artıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Minareliköy ve Gönyeli Avcılık Atıcılık haftayı kayıpsız geçtiler. Ligde kalma mücadelesi veren Cihangir, ise haftalar sonra puan almayı başardı. Cihangir ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki mücadele 8-8 beraberlikle sonuçlandı. Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: LEGEND-Minareliköy: 5-11 Vadili Darts D.-Gönyeli Av.At.K.: 5-11 Cihangir-Beyarmudu Belediyesi: 8-8 GDB-Bay EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.Minareliköy 11 10 0 1 124 52 30 72 2.Gönyeli Av.At.K. 11 9 1 1 113 63 28 50 3.Güzelyurt Darts Birliği 11 7 0 4 97 79 21 18 4.LEGEND 12 6 0 6 97 95 18 2 5.Beyarmudu Belediyesi 11 2 3 6 68 108 9 -40 6.Vadili Darts Derneği 11 1 1 9 56 120 4 -64 7.Cihangir 11 1 1 9 69 107 4 -38