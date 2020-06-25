Dartsta gözler yarı finalde

Darts Federasyon Kupasıkura çekimi sonrasındaGöçmenköy, Lefkoşa Spor Birliği ile Minareliköy, Diamond Child eşleşti. Maçlar 29 Haziran Pazartesi günü oynanacak

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda gözler yarı finale çevrildi.

Toplam 17 takımın katılımı ile başlayan kupa heyecanında yarı finale yükselen dört takımın kura çekimi gerçekleştirildi. Darts Federasyonu Lokali’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Göçmenköy, Lefkoşa Spor Birliği ile Minareliköy, Diamond Child eşleşti.

29 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

Göçmenköy-Lefkoşa Spor Birliği (Yer: Cihangir Spor Kulübü)

Minareliköy-Diamond Child (Yer: Gönyeli Spor Kulübü)