Dartsta favoriler rahat turladı

Darts Federasyon Kupası ön eleme karşılaşmalarında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve LEGEND bir üst tura yükseldi. Kupada birinci tur maçları 26-27 Mart tarihlerinde yapılacak

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda kupa heyecanı başladı.

On takımın katılımı ile gerçekleştirilen kupada ön eleme karşılaşmaları önceki gün oynandı. Ön eleme karşılaşmalarında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve LEGEND bir üst tura yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Dağyolu-Minareliköy: 5-11

Lefkoşa Spor B.-Gönyeli Av.At.: 3-13

LEGEND-İnönü Gençlik Merkezi: 14-2

İlk tur kuraları çekildi

Kupada ön eleme maçlarının ardından gözler ilk tur maçlarına çevrildi. 16 takımın mücadele edeceği ilk tur kuraları önceki gün federasyon lokalinde çekildi

26-27 Mart tarihlerinde yapılacak ilk tur maçlarının programı şöyle:

26 Mart Pazartesi

Lefkoşa Darts Birliği-Cihangir

Mesarya Darts Birliği-Marmara

Taşkınköy-Güzelyurt Darts Birliği

Gönyeli Av.At.-Vadili Darts Derneği

27 Mart Salı

Yenicami-Minareliköy

Gazimağusa Darts Birliği-LEGEND

Düzova-Düzkaya

DİGEM-Beyarmudu Belediyesi