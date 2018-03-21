Dartsta favoriler rahat turladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda kupa heyecanı başladı.
On takımın katılımı ile gerçekleştirilen kupada ön eleme karşılaşmaları önceki gün oynandı. Ön eleme karşılaşmalarında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve LEGEND bir üst tura yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Dağyolu-Minareliköy: 5-11
Lefkoşa Spor B.-Gönyeli Av.At.: 3-13
LEGEND-İnönü Gençlik Merkezi: 14-2
İlk tur kuraları çekildi
Kupada ön eleme maçlarının ardından gözler ilk tur maçlarına çevrildi. 16 takımın mücadele edeceği ilk tur kuraları önceki gün federasyon lokalinde çekildi
26-27 Mart tarihlerinde yapılacak ilk tur maçlarının programı şöyle:
26 Mart Pazartesi
Lefkoşa Darts Birliği-Cihangir
Mesarya Darts Birliği-Marmara
Taşkınköy-Güzelyurt Darts Birliği
Gönyeli Av.At.-Vadili Darts Derneği
27 Mart Salı
Yenicami-Minareliköy
Gazimağusa Darts Birliği-LEGEND
Düzova-Düzkaya
DİGEM-Beyarmudu Belediyesi