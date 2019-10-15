Dartsta dev turnuva başlıyor

Darts sporunun ülkemizdeki en büyük organizasyonu olacak olan Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası hazırlıkları tamamlanırken, dev turnuva bugün başlıyor

I. Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası bugün başlıyor. Turnuva karışık çiftler kategorisi ile başlayacak. Ardından A ve B kategorileri oynanacak. Turnuvada final müsabakaları Pazar günü final bordunda yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, bir yıldan fazla bir süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkemizde ilk kez bir Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası gerçekleştirecek.Dünyanın en büyük dart örgütü ve Dünya Dart Federasyonunun kurucu üyesi olan British DartsOrganisation (BDO) ile yapılan görüşmeler neticesinde, 15-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası bugün saat 19.00 başlıyor.

Turnuva karışık çiftler kategorisi ile başlayacak. Ardından A ve B kategorileri oynanacak. Turnuvada final müsabakaları Pazar günü kurulan final bordunda yapılacak.

Kaya Artemis’in Efes Salonunda gerçekleştirilecek turnuvaya dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok sporcu kayıt yaptırdı. Şuana kadar yirmiden fazla ülke sporcusunun kayıt yaptırdığı turnuvada sporcu sayısının ise bine ulaşması bekleniyor.