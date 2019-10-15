banner255
banner69
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
10 0
Hangi burç nasıl beslenmeli?
Hangi burç nasıl beslenmeli?
15 0
 
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
122 0
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
17 0
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
47 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
23 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
155 0
banner82

Dartsta dev turnuva başlıyor

banner27

Darts sporunun ülkemizdeki en büyük organizasyonu olacak olan Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası hazırlıkları tamamlanırken, dev turnuva bugün başlıyor

Dartsta dev turnuva başlıyor
banner267

I. Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası bugün başlıyor. Turnuva karışık çiftler kategorisi ile başlayacak. Ardından A ve B kategorileri oynanacak. Turnuvada final müsabakaları Pazar günü final bordunda yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, bir yıldan fazla bir süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkemizde ilk kez bir Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası gerçekleştirecek.Dünyanın en büyük dart örgütü ve Dünya Dart Federasyonunun kurucu üyesi olan British DartsOrganisation (BDO) ile yapılan görüşmeler neticesinde, 15-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak Uluslararası North Cyprus Open Turnuvası bugün saat 19.00 başlıyor.

Turnuva karışık çiftler kategorisi ile başlayacak. Ardından A ve B kategorileri oynanacak. Turnuvada final müsabakaları Pazar günü kurulan final bordunda yapılacak.

Kaya Artemis’in Efes Salonunda gerçekleştirilecek turnuvaya dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok sporcu kayıt yaptırdı. Şuana kadar yirmiden fazla ülke sporcusunun kayıt yaptırdığı turnuvada sporcu sayısının ise bine ulaşması bekleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.