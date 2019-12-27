Dartsta Çocuk hegemonyası

Ferdi Darts Şampiyonasının dördüncü ayağında kazanan yine, finalde Faik Amcaoğlu’nu yenen Elmas Çocuk oldu. Çocuk, genel klasmanda da zirveye yerleşti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayak maçları Cihangir Spor Kulübü’nde yapılırken, şampiyon Elmas Çocuk oldu. Toplam on ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağında Elmas Çocuk finalde Faik Amcaoğlu’nu mağlup etti. Elmas Çocuk, son iki ayakta elde ettiği birinciliklerle genel klasmanda 61 puanla zirveye yerleşti. Genel klasman sıralamasında dördüncü ayakta üçüncü olan Cemal Gingi 56 puanla ikinci sırada bulunuyor. Dördüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kara verdi. Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle: 1.Elmas Çocuk 2.Faik Amcaoğlu 3.Cemal Gingi 4.Ali Yeşilada FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU SPORCU ADI PUAN 1.Elmas Çocuk 61 2.Cemal Gingi 56 3.Mustafa Behlül 46 4.Faik Amcaoğlu 37 5.Hüseyin Hacıoğluları 31