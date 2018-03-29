Dartsta çeyrek finalistler belirlendi

Darts Federasyon Kupası’nda 2 Nisan Pazartesi günü yapılacak çeyrek final maçlarına kalan sekiz takım belli oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda çeyrek finale kalan sekiz takım belli oldu.

Geçtiğimiz gün oynanan ilk tur maçları sonunda Cihangir, Mesarya Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık, Minareliköy, LEGEND, Düzkaya ve Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) çeyrek finale yükseldi.

Efes Pilsen Darts Süper Lig şampiyonu LEGEND, Gazimağusa Darts Birliği’ni 13-3 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Birinci Lig şampiyonu Cihangir ise Lefkoşa Darts Birliği’ni 12-4 mağlup ederek son sekiz takım arasına girdi.

Çeyrek final maçları 2 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Burada galip gelecek olan 4 takım final grubuna yükselecek. Kupada final grubu maçları 7 Nisan Cumartesi günü Lefkoşa Golden Tulip Otel’de oynanacak.