Dartsta çeyrek finalistler belirlendi

Covid-19 nedeniyle ara verilen darts müsabakaları, Federasyon Kupası ile yeniden başlarken, çeyrek finalistler belirlendi. Gönyeli Avcılık Atıcılık, Minareliköy, Diamond Child, Cihangir, Taşkınköy, Göçmenköy, Lefkoşa Spor Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği çeyrek finale yükseldi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası heyecanı Covid-19 sonrası yeniden başladı.

Kupada son 16’ya kalan takım, çeyrek finale yükselme mücadelesi verdi. Geçtiğimiz gün oynanan son 16 maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık, Minareliköy, Diamond Child, Cihangir, Taşkınköy, Göçmenköy, Lefkoşa Spor Birliği ve Lefkoşa Darts Birliği çeyrek finale yükseldi.

Federasyon Kupası’nda alınan sonuçlar şöyle:

Mağusa Kültür Derneği-Minareliköy: 2-10

Göçmenköy-LEGEND 9-7

Mesarya Darts Birliği-Taşkınköy: 7-9

Gönyeli Av.At.K.-Gönyeli Darts Birliği: 10-4

Cihangir-Vadili Darts Derneği: 10-4

Karaoğlanoğlu-Diamond Child: 3-9

Lefkoşa Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi: 9-5

Gazimağusa Darts Birliği-Lefkoşa Spor Birliği: 1-9

Çeyrek final maçları 22 Haziran’da

Darts Federasyon Kupası’nda çeyrek final maçları 22 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçların kurası dün çekildi. Çekilen kura sonucunda program şöyle:

Gönyeli Av.At.K.- Minareliköy

Diamond Child-Cihangir

Taşkınköy-Göçmenköy

Lefkoşa Spor Birliği-Lefkoşa Darts Birliği