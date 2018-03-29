Darts’ta çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda gözler çeyrek finale çevrildi.
Federasyon lokalinde yapılan kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Sekiz takımın mücadele edeceği çeyrek final maçları 2 Nisan Pazartesi günü oynanacak. Galip gelecek takımlar 7 Nisan Cumartesi günü Lefkoşa Golden Tulip’de yapılacak final grubu müsabakalarına katılacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
LEGEND-Minareliköy
Dikmen Gençlik Merkezi-Güzelyurt Darts B.
Gönyeli Avcılık At.-Düzkaya
Cihangir-Mesarya Darts Birliği