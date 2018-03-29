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Darts’ta çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

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Darts Kupası’nda çeyrek final kuraları çekilirken, 2 Nisan günü oynanacak maçların eşleşmeleri belirlendi

Darts’ta çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda gözler çeyrek finale çevrildi.

Federasyon lokalinde yapılan kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Sekiz takımın mücadele edeceği çeyrek final maçları 2 Nisan Pazartesi günü oynanacak. Galip gelecek takımlar 7 Nisan Cumartesi günü Lefkoşa Golden Tulip’de yapılacak final grubu müsabakalarına katılacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

LEGEND-Minareliköy

Dikmen Gençlik Merkezi-Güzelyurt Darts B.

Gönyeli Avcılık At.-Düzkaya

Cihangir-Mesarya Darts Birliği  

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