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Darts’ta Birinci Ligi heyecanı devam ediyor

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin dördüncü haftasını Lefkoşa Darts Derneği, Düzova, Düzkaya, Taşkınköy ve Gazimağusa Darts Derneği galip kapattılar

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Darts’ta Birinci Ligi heyecanı devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Darts Derneği, Düzova, Düzkaya, Taşkınköy ve Mağusa Darts Derneği dördüncü haftayı galip kapattı. Lider Lefkoşa Spor Birliği’nin bay geçtiği haftada Düzkaya, Mesarya Darts Birliği’ni 16-0 yenerek 10 puanla zirveye yerleşti. 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 4’üncü maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Marmara: 9-7

Mağusa Kültür Derneği-Düzova: 4-12

Düzkaya-Mesarya Darts Birliği: 16-0

Göçmenköy-Taşkınköy: 5-11

Gazimağusa Darts Birliği-Diamond Child: 10-6

Lefkoşa Spor Birliği (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                    O G B M A  Y  P   AV

1.Düzkaya                                        4  3  1 0  50 14 10 36

2.Lefkoşa Spor Birliği                      3  3  0 0  39 9   9   30

3.Lefkoşa Darts Birliği                     4  3  0 1  42 22 9   20

4.Marmara                                        4  2  1 1  37 27 7   10

5.Taşkınköy                                      3  2  0 1  25 23 6   2

6.Gazimağusa Darts Birliği               4  2  0 2  31 33 6   -2

7.Diamond Child                              4  1  1 2  28 36 4   -8

8.Göçmenköy                                   4  1  1 2  24 40 4   -16

9.Düzova                                          4  1  0 3  26 38 3   -12

10.Mesarya Darts Birliği                  3  0  0 3  13 35 0   -22

11.Mağusa Kültür Derneği               3  0  0 3  5   43 0   -38

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