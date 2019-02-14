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Dartsta, Birinci Lig heyecanı devam ediyor

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, ligin on beşinci haftasını Düzova, Düzkaya, Marmara, Göçmenköy ve Mağusa Darts Birliği galip kapattı. Haftanın en farklı skorunu ise Düzkaya elde etti

Dartsta, Birinci Lig heyecanı devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün akşam oynanan maçlarla devam edildi.

On bir takımın mücadele verdiği ligin on beşinci haftasını Düzova, Düzkaya, Marmara, Göçmenköy ve Gazimağusa Darts Birliği galip kapattı. Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği’nin bay geçtiği haftada Marmara, konuk ettiği Lefkoşa Darts Birliği’ni 12-4 mağlup ederek ikinci sıraya yerleşti. Haftanın en farklı skorunu Mesarya Darts Birliği’ni 14-2 mağlup eden Düzkaya elde etti. 

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 15’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Marmara-Lefkoşa Darts Birliği: 12-4

Düzova-Mağusa Kültür Derneği: 12-4

Mesarya Darts Birliği-Düzkaya: 2-14

Taşkınköy-Göçmenköy: 6-10

Diamond Child-Gazimağusa Darts B.: 7-9

Lefkoşa Spor Birliği (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                 O       G       B       M      A       Y       P       AV

1.Lefkoşa Spor Birliği   13    13     0       0       165   43     39     122

2.Marmara                    14     11     1       2       167   57     34     110

3.Lefkoşa Darts Birliği  14     11     0       3       149   75     33     74

4.Düzkaya                     14     10     1       3       165   59     31     106

5.Taşkınköy                           13     6       1       6       91     117   19     -26

6.Gazimağusa Darts Birliği    14     6       0       8       95     129   18     -34

7.Düzova Gençlik                   14     4       1       9       100   124   13     -24

8.Diamond Child          14     4       1       9       82     142   13     -60

9.Göçmenköy                         14     4       1       9       78     146   13     -68

10.Mesarya Darts Birliği        13     3       0       10     68     140   9       -72

11.Mağusa Kültür Derneği     13     0       0       13     40     168   0       -128

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