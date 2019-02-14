Dartsta, Birinci Lig heyecanı devam ediyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, ligin on beşinci haftasını Düzova, Düzkaya, Marmara, Göçmenköy ve Mağusa Darts Birliği galip kapattı. Haftanın en farklı skorunu ise Düzkaya elde etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün akşam oynanan maçlarla devam edildi. On bir takımın mücadele verdiği ligin on beşinci haftasını Düzova, Düzkaya, Marmara, Göçmenköy ve Gazimağusa Darts Birliği galip kapattı. Ligin yenilgisiz lideri Lefkoşa Spor Birliği’nin bay geçtiği haftada Marmara, konuk ettiği Lefkoşa Darts Birliği’ni 12-4 mağlup ederek ikinci sıraya yerleşti. Haftanın en farklı skorunu Mesarya Darts Birliği’ni 14-2 mağlup eden Düzkaya elde etti. Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 15’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Marmara-Lefkoşa Darts Birliği: 12-4 Düzova-Mağusa Kültür Derneği: 12-4 Mesarya Darts Birliği-Düzkaya: 2-14 Taşkınköy-Göçmenköy: 6-10 Diamond Child-Gazimağusa Darts B.: 7-9 Lefkoşa Spor Birliği (Bay) EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P AV 1.Lefkoşa Spor Birliği 13 13 0 0 165 43 39 122 2.Marmara 14 11 1 2 167 57 34 110 3.Lefkoşa Darts Birliği 14 11 0 3 149 75 33 74 4.Düzkaya 14 10 1 3 165 59 31 106 5.Taşkınköy 13 6 1 6 91 117 19 -26 6.Gazimağusa Darts Birliği 14 6 0 8 95 129 18 -34 7.Düzova Gençlik 14 4 1 9 100 124 13 -24 8.Diamond Child 14 4 1 9 82 142 13 -60 9.Göçmenköy 14 4 1 9 78 146 13 -68 10.Mesarya Darts Birliği 13 3 0 10 68 140 9 -72 11.Mağusa Kültür Derneği 13 0 0 13 40 168 0 -128