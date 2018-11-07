banner107
Hamitköy’ün milli takım gururu
Hamitköy’ün milli takım gururu
0
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
0
Doğan’a, hemşeri morali
Doğan’a, hemşeri morali
0
“Sadece bir levha değildir kırılan”
“Sadece bir levha değildir kırılan”
0
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
0
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
0
Karting sezonu tamamlandı
Karting sezonu tamamlandı
0
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
0
banner82
banner147

Darts’ta Birinci Lig heyecanı başladı

banner27

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi, 11 takımın katılımıyla başlarken, ligin ilk haftada Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Göçmenköy ve Diamond Child maçlarını kazandılar

Darts’ta Birinci Lig heyecanı başladı
banner192

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 Darts Sezonu Efes Pilsen Darts Birinci Ligi ile başladı.

11 takımın mücadele verdiği ligin ilk hafta karşılaşmalarında Lefkoşa Darts Birliği, Lefkoşa Spor Birliği, Göçmenköy ve Diamond Child rakiplerini mağlup etti. Marmara ile Düzkaya arasında oynanan karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi. Lefkoşa Spor Birliği (LSB) sezona fırtına gibi başladı. LSB, Mağusa Kültür Derneği’ni, deplasmanda 16-0 mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Mağusa Kültür Derneği-Lefkoşa Darts Birliği: 0-16

Lefkoşa Spor Birliği-Gazimağusa Darts Birliği: 13-3

Düzova Gençlik-Göçmenköy: 7-9

Marmara-Düzkaya: 8-8

Diamond Child -Mesarya Darts Birliği: 9-7

Taşkınköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Lefkoşa Darts Birliği          1          1          0          0          16        0          3          16

2.Lefkoşa Spor Birliği            1          1          0          0          13        3          3          10

3.Diamond Child                   1          1          0          0          9          7          3          2

4.Göçmenköy                                     1          1          0          0          9          7          3          2

5.Düzkaya                              1          0          1          0          8          8          1          0

6.Marmara                              1          0          1          0          8          8          1          0

7.Taşkınköy                            0          0          0          0          0          0          0          0

8.Düzova Gençlik                  1          0          0          1          7          9          0          -2

9.Mesarya Darts Birliği          1          0          0          1          7          9          0          -2

10.Gazimağusa Darts B.        1          0          0          1          3          13        0          -10

11.Mağusa Kültür Derneği    0          0          0          1          0          16        0          -16

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.