Dartsta, B Grubunda da heyecan başladı

Efes Pilsen Darts 1’nci Ligi’nde heyecan artarken “A” grubunda Cihangir, Taşkınköy ve Karaoğlanoğlu, haftayı galibiyetle kapattılar. “B” grubunda Coşkuner, Düzkaya ve Gönyeli Darts Birliği sezona galibiyetle girdiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün oynanan maçlarla devam edildi.

13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda üçüncü hafta maçları tamamlanırken, “B” grubunda ilk hafta maçları oynandı. Yedi takımın yer aldığı “A” grubunda Cihangir, Taşkınköy ve Karaoğlanoğlu haftayı galibiyetle kapattılar. Altı takımın mücadele verdiği “B” grubunda Coşkuner, Düzkaya ve Gönyeli Darts Birliği sezona galibiyetle girdi. “A” grubunda haftanın önemli maçında Cihangir, deplasmanda Gazimağusa Darts Birliği’ni mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 3’ncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

“A” GRUBU

Değirmenlik-Taşkınköy: 3-13

Gazimağusa Darts B.-Cihangir: 6-10

Karaoğlanoğlu-Mesarya Darts Birliği: 9-7

Göçmenköy (Bay)

“B” GRUBU

Diamond Child -Coşkuner Spor Derneği: 5-11

Düzkaya-Mağusa Kültür Derneği: 12-4

Yenicami-Gönyeli Darts Birliği: 7-9

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gazimağusa Darts Birliği 3 2 0 1 35 13 6 22

2.Cihangir 2 2 0 0 21 11 6 10

3.Karaoğlanoğlu 3 1 2 0 25 23 5 2

4.Taşkınköy 3 1 1 1 23 25 4 -2

5.Göçmenköy İdmanyurdu 2 1 0 1 16 16 3 0

6.Değirmenlik 2 0 1 1 11 21 1 -10

7.Mesarya Darts Birliği 3 0 0 3 13 35 0 -22

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Düzkaya 1 1 0 0 12 4 3 8

2.Coşkuner Kültür ve Spor D. 1 1 0 0 11 5 3 6

3.Gönyeli Darts Birliği 1 1 0 0 9 7 3 2

4.Yenicami 1 0 0 1 7 9 0 -2

5.Diamond Child 1 0 0 1 5 11 0 -6

6.Mağusa Kültür Derneği 1 0 0 1 4 12 0 -8