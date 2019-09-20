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Dartsın başkanı Davutoğlu

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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapılırken, 6 yıldır başkanlığı yürüten Gürtap Davutoğlu yeniden başkanlığa getirildi

Dartsın başkanı Davutoğlu
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) olağan genel kurulu geçtiğimiz gün, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Darts Federasyonu Lokalinde yapıldı.

Genel kurulda tek aday olan Gürtap Davutoğlu, yeniden başkan seçildi. Divan başkanlığını Cenk Paşa, sekreterliklerini Osman Erkut ve Orçun Latifoğlu’nun yaptığı toplantıda faaliyet raporunu Gürtap Davutoğlu, mali raporu Emir Kasapoğlu okudu.

Faaliyet raporunun oy birliği, mali raporun ise Minareliköy Spor Kulübü ret vererek oy çokluğu ile aklandığı genel kurulda üyelerden güvenoyu alan Gürtap Davutoğlu, katılan kulüplere teşekkür etti.

HİZMETE DEVAM

Altı yıldan beridir görevde olduğunu söyleyen Gürtap Davutoğlu, önümüzdeki iki yıllık görev sürecinde darts sporuna hizmete devam edeceğini söyledi.

“Dünyanın en büyük dart örgütü ve Dünya Dart Federasyonu’nun kurucu üyesi olan British Darts Organisation (BDO) ile yapılan görüşmeler neticesinde, bir ilki gerçekleştirerek Northern Cyprus Open ülkemizde yapılacak” diyen Gürtap Davutoğlu, “15-22 Ekim 2019’da ülkemizde ilk kez yapılacak bu organizasyon, Kuzey Kıbrıs adı altında gerçekleştirilecek. Birçok ülkeden sporcunun ve dünya sıralamalarında üst sıralarda bulunan sporcuların katılacağı şampiyona Kaya Artemis Otelde gerçekleştirilecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Yönetim Kurulu ve diğer organları şöyle:

Yönetim Kurulu

Gürtap Davutoğlu (Başkan), Tansu Tilki (Asbaşkan), Özder Değer (Sekreter), Emir Kasapoğlu (Mali Sekreter), Osman Sunisioğluları (Sicil Ve Lisans Sorumlusu), Turgut Çalıcı (Dışilişkiler Sorumlusu), Kamil Kolcu (Basın/Halkla İlişkiler Sorumlusu), Avşın Kanatlı (Malzeme/Demirbaş Sorumlusu), Cem Kara, Muslu Baltacı (Faal Üye)

Denetleme Kurulu

Dinnavaz İnönülü (Başkan), Sevil İnönülü, Tanser Tilki

Disiplin Ve Ceza Kurulu

Av. Uygar Kalmaz (Başkan), Av. Hüseyin Kaşot, Av. Kaya Muhtaroğlu, İsmail Mıstıkoğlu, Muazzez Beyzade

Merkez Hakem Komitesi

Osman Erkurt (Asbaşkan), Hüseyin Behlül, Hüseyin Çoban, Sami Eynel, Orçun Latifoğlu

Organizasyon Komitesi

Tansu Tilki (Başkan), Kamil Kolcu, Osman Sunisioğluları, Cem Kara

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