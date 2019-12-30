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Dartsın artık gazetesi var

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Lefkoşa Darts Birliği,bir ilke imza atarken darts isminde Darts gazetesi çıkardı. Gazetede, Lefkoşa Darts Birliği faaliyetleri ve ülke darts ile ilgili bilgiler yer alacak

Dartsın artık gazetesi var

Ülkemizde son dönemde alternatif spor dalları içerisinde büyük bir yükseliş yakalayan darts sporu Turgut Çalıcı’nın başkanlığını yaptığı Lefkoşa Darts Birliği tarafından gazete çıkardı.

Çıkarılan gazete de Lefkoşa Darts Birliği faaliyetleri yanında ülke darts’ına yön veren Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu başkanı Gürtap Davutoğlu’nun, Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı’nın röportajları yanında, oyuncularla söyleşi yapıldı.

Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı çıkarılan Darts Gazetesi ile ilgili kısa birde açıklama yaptı. Çalıcı, çıkarılan Darts Gazetesi’nin yeni bir adım, yeni bir soluk, yeni bir heyecan derken, her doğum biraz sancılı olur ancak günün sonunda başarılı olursa mutlu olursunuz dedi. Çalıcı, şuanda elinizde tuttuğunuz bu Darts Gazetesi de benim için öyle dedi. Çalıcı;“İlk kez ülkede bir darts gazetesi çıkıyor.Bunu sizin başkanı olduğunuz birlik yapıyor; bu gerçekten ülkemizdeki ilk Darts Gazetesi olduğundan dolayı insanı heyecanlandırıyor dedi.

Çalıcı; Darts Gazetesi yolcuğu sürecinde bizlere destek olan herkese çok teşekkür eder, ülkemizde ilk kez çıkan gazetemize sahip çıkılmasını temenni eder saygılar sunarız.” dedi.

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