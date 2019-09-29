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Darts Yaz Ligi ödülleri verildi

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Darts Yaz Ligi ödülleri verildi
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Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Darts Sezonu önceki gün düzenlenen ödül balosu ile tamamlandı. Hamitköy'de bulunan Meril Restorantta gerçekleştirilen ödül balosunda başarılı olan takım ve sporculara ödülleri verildi.

Lefkoşa Darts Birliği gecede, uzun yıllardır organize edilmeyen yaz darts ligine katkı koyan tüm takımlara birer anı plaketi takdim etti.

Organize edilen 2019 Yaz Ligi ile ilgili konuşan Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı, başarılı bir darts yaz sezonunu geride bırakıtlarını belirtirken, tüm sporculara, yöneticilere, maddi manevi katkı koyan herkese teşekkür etti.

Lefkoşa Darts Birliği 2019 Yaz Darts Ligi Ödülleri

Şampiyon: Lefkoşa Darts Birliği

İkinci: Gülşen Oto Darts Takımı

Üçüncü: Lefkoşa Spor Birliği

En Yüksek Sayı Atan Dartsçı: Mustafa Behlül (6 Kez 180 atmıştır.)

En Az Dartsta Bitiren Dartsçı: Mustafa Behlül (12 Darts)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Mustafa Behlül (156 finiş)

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