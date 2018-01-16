Darts Süper Ligi’nde ikinci devre başladı

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ikinci devre başlarken, ilk haftayı Yenicami, LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi ve Güzelyurt Darts Birliği galibiyetle kapattı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci devresi önceki gün oynanan maçlarla başladı.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresinin ilk haftasını Yenicami, LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ve Güzelyurt Darts Birliği galibiyetle kapattı. Haftanın en farklı skorunu Lefkoşa Spor Birliği’ni 14-2 mağlup eden lider LEGEND elde etti. Vadili Darts Derneği ile Yenicami arasında oynanan mücadeleyi konuk ekip Yenicami 9-7 kazandı ve puanını ona yükseltti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 10’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Vadili Darts Derneği-Yenicami: 7-9

LEGEND -Lefkoşa Spor Birliği: 14-2

Minareliköy-DİGEM: 5-11

Dağyolu-Güzelyurt Darts B.: 5-11

Gönyeli (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.LEGEND 9 8 1 0 98 46 25 52

2.DİGEM 9 7 0 2 92 52 21 40

3.Gönyeli Av.At. 8 5 2 1 73 55 17 18

4.Minareliköy 9 5 0 4 73 71 15 2

5.Dağyolu 9 4 2 3 71 73 14 -2

6.Güzelyurt Darts Birliği 9 3 2 4 75 69 11 6

7.Yenicami 9 3 1 5 72 72 10 0

8.Lefkoşa Spor Birliği 9 1 0 8 40 104 3 -64

9.Vadili Darts Derneği 9 0 0 9 44 98 0 -54