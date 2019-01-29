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Darts Süper Ligi’nde ikinci devre başladı

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Efe Pilsen Darts Süper Ligi’nde 2. devre başlarken, ligin ikinci devresine LEGEND, Güzelyurt Darts Birliği ve Minareliköy galibiyetle girdi

Darts Süper Ligi’nde ikinci devre başladı
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efe Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci devresi başladı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin, ikinci devresine LEGEND, Güzelyurt Darts Birliği ve Minareliköy galibiyetle girdi. İlk devrenin yenilgisiz lideri Gönyeli Avcılık Atıcılık’ın maç yapmadığı haftada Minareliköy, deplasmanda Vadili Darts Derneği’ni yenerek puanını 18’e yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Haftanın en farklı galibiyetini konuk ettiği Beyarmudu Belediyesi’ni 12-4 yenen Güzelyurt Darts Birliği (GDB) elde etti. 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin sekizinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Cihangir-LEGEND: 7-9

GDB-Beyarmudu Belediyesi: 12-4

Vadili Darts Derneği-Minareliköy: 5-11

Gönyeli Av.At.K. (Bay)

2018-2019 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU   

TAKIMLAR                         O      G      B       M      A       Y       P       AV

1.Minareliköy               7       6       0       1       79     33     18     46

2.Gönyeli Av.At.K.                6       6       0       0       66     30     18     36

3.Güzelyurt Darts Birliği        7       5       0       2       68     44     15     24

4.LEGEND                   7       3       0       4       52     60     9       -8

5.Beyarmudu Belediyesi         7       2       1       4       43     69     7       -26

6.Vadili Darts Derneği  7       1       1       5       35     77     4       -42

7.Cihangir                     7       0       0       7       41     71     0       -30

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