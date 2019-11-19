Darts Süper Liginde heyecan sürüyor

Yedi takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ikinci hafta maçlarında Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Beyarmudu Belediyesi rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Birliği tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ikinci hafta maçları oynandı.İkinci haftada Lefkoşa Darts Birliği, Minareliköy ve Beyarmudu Belediyesi rakiplerini mağlup ettiler.

Haftaya averajla lider başlayan Lefkoşa Darts Birliği, LEGEND’i deplasmanda 9-7 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Minareliköy, Lefkoşa Spor Birliği’ni 9-7 mağlup ederek ikide iki yaptı. Geçtiğimiz haftayı bay geçiren Beyarmudu Belediyesi, VadiliDarts Derneği’ni 12-4 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü haftayı bay geçti.

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Darts Birliği 2 2 0 0 24 8 6 16

2.Minareliköy 2 2 0 0 21 11 6 10

3.Beyarmudu Belediyesi 1 1 0 0 12 4 3 8

4.LEGEND 2 1 0 1 16 16 3 0

5.Lefkoşa Spor Birliği 2 0 0 2 14 18 0 -4

6.Gönyeli Av.At.K. 1 0 0 1 4 12 0 -8

7.Vadili Darts Derneği 2 0 0 2 5 27 0 -22