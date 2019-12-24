Darts Süper Ligi’nde devre tamamlandı

Darts Süper Ligi’nde devre tamamlanırken, son hafta maçlarında Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Lefkoşa Spor Birliği rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Lefkoşa Spor Birliği haftayı galip kapattılar. Ligin yenilgisiz lideri Minareliköy’ün bay geçtiği haftada Lefkoşa Spor Birliği, deplasmanda VadiliDarts Derneği’ni 10-6 mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin yedinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts B.-Beyarmudu Belediyesi: 11-5

Gönyeli Av.At.K.-LEGEND: 10-6

VadiliDarts D.-Lefkoşa Spor Birliği: 6-10

Minareliköy (Bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Minareliköy 6 6 0 0 69 27 18 42

2.Lefkoşa Darts Birliği 6 4 1 1 60 36 13 24

3.Gönyeli Av.At.K. 6 3 1 2 50 46 10 4

4.Lefkoşa Spor Birliği 6 3 0 3 51 45 9 6

5.LEGEND 6 2 1 3 46 50 7 -4

6.Beyarmudu Belediyesi 6 1 1 4 36 60 4 -24

7.Vadili Darts Derneği 6 0 0 6 24 72 0 -48