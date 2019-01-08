Darts Süper Lig’de ilk devre tamamlandı

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre tamamlanırken, ligin ilk yarısını Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 18 puanla yenilgisiz lider bitirtirdi. Minareliköy, ikinci oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre sona erdi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin ilk yarısını Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 18 puanla yenilgisiz lider bitirtirdi. Minareliköy, 15 puanla ilk devrenin ikincisi oldu. Altıncı hafta maçlarında Gönyeli Avcılık Atıcılık, Güzelyurt Darts Birliği’ni, Minareliköy, Cihangir’i mağlup etti. Vadili Darts Derneği ile Beyarmudu Belediyesi arasındaki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 8-8 beraberlikle sona erdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ilk devresinin son maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Güzelyurt Darts B.-Gönyeli Av.At.K.: 6-10

Vadili Darts Derneği-Beyarmudu Belediyesi: 8-8

Cihangir-Minareliköy: 2-14

LEGEND (bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gönyeli Av.At.K. 6 6 0 0 66 30 18 36

2.Minareliköy 6 5 0 1 68 28 15 40

3.Güzelyurt Darts Birliği 6 4 0 2 56 40 12 16

4.Beyarmudu Belediyesi 6 2 1 3 39 57 7 -18

5.LEGEND 6 2 0 4 43 53 6 -10

6.Vadili Darts Derneği 6 1 1 4 30 66 4 -36

7.Cihangir 6 0 0 6 34 62 0 -28