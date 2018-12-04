Darts süper heyecan

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.
Yedi takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Gönyeli Avcılık Atıcılık, LEGEND ve Minareliköy galip kapattılar. İlk haftayı maç yapmadan geçiren Gönyeli Avcılık Atıcılık, ikinci haftada konuk ettiği Beyarmudu Belediyesi’ni 12-4 mağlup etti. Ligin iddialı takımlarından Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği’ni deplasmanda 10-6’lık skorla geçti.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli Av.At.K-Beyarmudu Belediyesi: 12-4
Vadili Darts Derneği-LEGEND: 5-11
Güzelyurt Darts B.-Minareliköy: 6-10
Cihangir (bay)
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Minareliköy 2 2 0 0 24 8 6 16
2.LEGEND 2 2 0 0 20 12 6 8
3.Gönyeli Av.At. 1 1 0 0 12 4 3 8
4.Güzelyurt Darts Birliği 2 1 0 1 19 13 3 6
5.Cihangir S.K. 1 0 0 1 7 9 0 -2
6.Beyarmudu Belediyesi 2 0 0 2 7 25 0 -18
7.Vadili Darts Derneği 2 0 0 2 7 25 0 -18