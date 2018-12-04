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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Darts süper heyecan

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 2.hafta tamamlanırken, ikinci haftayı Gönyeli Avcılık Atıcılık, LEGEND ve Minareliköy galip kapattılar

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Darts süper heyecan
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Gönyeli Avcılık Atıcılık, LEGEND ve Minareliköy galip kapattılar. İlk haftayı maç yapmadan geçiren Gönyeli Avcılık Atıcılık, ikinci haftada konuk ettiği Beyarmudu Belediyesi’ni 12-4 mağlup etti. Ligin iddialı takımlarından Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği’ni deplasmanda 10-6’lık skorla geçti.   

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: 

Gönyeli Av.At.K-Beyarmudu Belediyesi: 12-4

Vadili Darts Derneği-LEGEND: 5-11

Güzelyurt Darts B.-Minareliköy: 6-10

Cihangir (bay)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU         

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Minareliköy                         2          2          0          0          24        8          6          16

2.LEGEND                            2          2          0          0          20        12        6          8

3.Gönyeli Av.At.                   1          1          0          0          12        4          3          8

4.Güzelyurt Darts Birliği       2          1          0          1          19        13        3          6

5.Cihangir S.K.                      1          0          0          1          7          9          0          -2

6.Beyarmudu Belediyesi        2          0          0          2          7          25        0          -18

7.Vadili Darts Derneği           2          0          0          2          7          25        0          -18

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