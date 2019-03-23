Darts ilk tur eşleşmeleri belirlendi

16 takımın çeyrek finale kalma mücadelesi vereceği Darts Federasyon Kupasında ilk tur kuraları çekildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupasında ilk tur kuraları çekildi.

Federasyon lokalinde önceki gün kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapılan ilk tur kura çekiminde 16 takım çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan ilk tur maçları sonunda tur atlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. İlk tur maçları 25 Mart Pazartesi günü oynanacak.

Program şöyle:

Taşkınköy-Diamond Child

Cihangir-Beyarmudu Belediyesi

Mağusa Kültür Derneği-Gönyeli Av.At.K.

Lefkoşa Spor Birliği-Güzelyurt Darts Birliği

Vadili Darts Derneği-Mesarya Darts Birliği

Lefkoşa Darts Birliği-Düzova

Minareliköy-Göçmenköy

Düzkaya-Marmara