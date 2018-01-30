Darts heyecanı sürüyor

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 12’nci haftası sonunda Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Güzelyurt Darts Birliği ve Minareliköy rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 12’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin 12’inci haftasında Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Güzelyurt Darts Birliği ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti. Lider LEGEND’in bay geçtiği haftanın en önemli maçında Dağyolu ile Gönyeli Avcılık Atıcılık karşılaştı. Mücadele 8-8 eşitlikle sona erdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 12’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Vadili Darts Derneği –DİGEM:2-14

Dağyolu S.K.-Gönyeli Av.At: 8-8

Yenicami S.K.-GDB: 4-12

Minareliköy S.K.-Lefkoşa Spor Birliği: 10-6

LEGEND-BAY

2017-2018 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.LEGEND 10 9 1 0 107 53 28 54

2.DİGEM 11 9 0 2 120 56 27 64

3.Minareliköy S.K. 11 6 1 4 91 85 19 6

4.Gönyeli Av.At 10 5 3 2 88 72 18 16

5.Dağyolu S.K. 11 5 3 3 93 83 18 10

6.Güzelyurt Darts Birliği 11 4 3 4 95 81 15 14

7.Yenicami S.K. 11 3 1 7 78 98 10 -20

8.Lefkoşa Spor Birliği 11 1 0 10 48 128 3 -80

9.Vadili Darts Derneği 10 0 0 10 48 112 0 -64