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Darts heyecanı sürüyor

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 12’nci haftası sonunda Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Güzelyurt Darts Birliği ve Minareliköy rakiplerini mağlup ettiler

Darts heyecanı sürüyor
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne 12’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin 12’inci haftasında Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Güzelyurt Darts Birliği ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti. Lider LEGEND’in bay geçtiği haftanın en önemli maçında Dağyolu ile Gönyeli Avcılık Atıcılık karşılaştı. Mücadele 8-8 eşitlikle sona erdi. 

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 12’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Vadili Darts Derneği –DİGEM:2-14

Dağyolu S.K.-Gönyeli Av.At: 8-8

Yenicami S.K.-GDB: 4-12

Minareliköy S.K.-Lefkoşa Spor Birliği: 10-6

LEGEND-BAY

2017-2018 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU      

TAKIMLAR                          O  G B M  A     Y     P   AV

1.LEGEND                             10 9 1 0   107  53   28 54

2.DİGEM                                11 9 0 2   120  56   27 64

3.Minareliköy S.K.                 11 6 1 4   91    85   19 6

4.Gönyeli Av.At                     10 5 3 2   88    72   18 16

5.Dağyolu S.K.                       11 5 3 3   93    83   18 10

6.Güzelyurt Darts Birliği        11 4 3 4   95    81   15 14

7.Yenicami S.K.                     11 3 1 7   78    98   10 -20

8.Lefkoşa Spor Birliği            11 1 0 10 48    128 3   -80

9.Vadili Darts Derneği            10 0 0 10 48    112 0   -64

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